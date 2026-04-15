Рэпер Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом Goody, нокаутировал бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова в бою по правилам ММА в Москве 14 апреля.

Поединок прошел на турнире промоушена Fight Nights. Во втором раунде Гусаков нанес сопернику удар ногой в голову, после которого Кудряшов уже не смог самостоятельно подняться. После этого рефери зафиксировал победу рэпера.

Карьеру футболиста Кудряшов завершил в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год он выступал за турецкий «Антальяспор». Также защитник играл за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».

За сборную России Федор Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.