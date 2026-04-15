Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России и «Спартака»

Новости Спорт

Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России и «Спартака»

Рэпер Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом Goody, нокаутировал бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова в бою по правилам ММА в Москве 14 апреля.  

Поединок прошел на турнире промоушена Fight Nights. Во втором раунде Гусаков нанес сопернику удар ногой в голову, после которого Кудряшов уже не смог самостоятельно подняться. После этого рефери зафиксировал победу рэпера.

Карьеру футболиста Кудряшов завершил в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год он выступал за турецкий «Антальяспор». Также защитник играл за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».

За сборную России Федор Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Новости Происшествия

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском районе поступил в экстренные службы утром 15 апреля.

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе
Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Огонь охватил 150 кв. метров, очаг находился внутри дома, пожар удалось локализовать. С ожогами госпитализировали троих мужчин 57, 50 и 42 лет.

Возгорание ликвидируют служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также автоцистерны 100-й и 147-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Всеволожского района.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
