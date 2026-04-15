Водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на правую обочину трассы по пути от Санкт-Петербурга в сторону Пскова и сбил пешехода, который двигался в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что в день аварии водитель разогнался до 85 км/ч, при этом такая скорость не обеспечивала постоянный контроль за дорожной обстановкой. Кроме того, он выбрал неправильный боковой интервал и выехал на обочину, где движение запрещено.

После ДТП в отношении автомобилиста завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Гатчинском городском суде мужчина признал вину частично.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме.