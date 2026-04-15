Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и получил условный срок в Гатчинском округе

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и получил условный срок в Гатчинском округе

Водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на правую обочину трассы по пути от Санкт-Петербурга в сторону Пскова и сбил пешехода, который двигался в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что в день аварии водитель разогнался до 85 км/ч, при этом такая скорость не обеспечивала постоянный контроль за дорожной обстановкой. Кроме того, он выбрал неправильный боковой интервал и выехал на обочину, где движение запрещено.

После ДТП в отношении автомобилиста завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Гатчинском городском суде мужчина признал вину частично.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме.

Вам будет интересно
Гатчинский округ Ленинградская область
Петербурженка чуть не задохнулась из-за веточки в десерте

Посетительница петербургского кафе подавилась пирожным «Малиновый плезир», сообщает «МК в Питере». Во время еды женщина почувствовала в горле твердый предмет, похожий на веточку, закашлялась и не могла дышать.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, после этого она попросила сотрудников вызвать скорую помощь, однако ей дали только стакан воды. Женщине пришлось самостоятельно вызвать рвоту, чтобы извлечь посторонний предмет.

Через 3 дня она обратилась в травмпункт с болью в груди. В суде ответчик вину отрицал, однако суд пришел к выводу, что посетительнице был причинен физический и моральный вред, в том числе из-за бездействия персонала.

С индивидуального предпринимателя суд взыскал 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 12,5 тыс. рублей штрафа.

Вам будет интересно
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
