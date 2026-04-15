В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержаны двое сотрудников Ленинградской АЭС и руководитель местной некоммерческой организации. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, менеджеры Ленинградской АЭС и активист похитили 22 млн рублей, которые выделялись на строительство велодорожки. Средства выводились в 2018–2020 годах под видом строительных работ, пишет 47news.

В пресс-службе Ленинградской АЭС сообщили, что администрация предприятия проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников. В компании подчеркнули, что на предприятии недопустимы злоупотребления полномочиями. Предприятие взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает все необходимое содействие следствию.