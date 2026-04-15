weather 10.7°
$ 75.85
89.26

В Сосновом Бору задержаны сотрудники Ленинградской АЭС и руководитель НКО за мошенничество

Новости Происшествия

В Сосновом Бору задержаны сотрудники Ленинградской АЭС и руководитель НКО за мошенничество

В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержаны двое сотрудников Ленинградской АЭС и руководитель местной некоммерческой организации. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: freepik.

По предварительным данным, менеджеры Ленинградской АЭС и активист похитили 22 млн рублей, которые выделялись на строительство велодорожки. Средства выводились в 2018–2020 годах под видом строительных работ, пишет 47news.

В пресс-службе Ленинградской АЭС сообщили, что администрация предприятия проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников. В компании подчеркнули, что на предприятии недопустимы злоупотребления полномочиями. Предприятие взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает все необходимое содействие следствию.

Вам будет интересно
Теги

Ленобласть мошенничество Сосновый Бор Ленинградская АЭС
Новости Социум

В День Победы в Петербурге пройдет «Бессмертный флот»

В День Победы в Петербурге пройдет патриотическая акция «Бессмертный флот».

«В День Победы у нас будет организован «Бессмертный флот». Это уникальное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге», — отметил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

В 2022 году уже проводилась похожая патриотическая акция — «Бессмертная флотилия». Тогда по рекам и каналам города прошли празднично украшенные суда и гидроциклы под флагами ВМФ, а в центре Северной столицы маневрировали парусники под флагами Победы. Ожидается, что «Бессмертный флот» также станет значимым событием, объединяющим ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ, курсантов военно-морских училищ, судостроителей и работников профильных организаций.

Вам будет интересно
Теги

Бессмертный флот День Победы Петербург акция

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться