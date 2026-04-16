Первых в 2026 году девочек-тройняшек в Ленинградской области зарегистрировали у семьи Куликовых из деревни Рохма во Всеволожском районе.

Елизавета и Иван Куликовы уже воспитывают двоих детей – Арину и Ярика. Семья живет в частном доме и ведет хозяйство.

Девочки появились на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга, однако зарегистрировали новорожденных во Всеволожском ЗАГСе. Благодаря этому супруги сохранили право на все социальные бонусы от региональных властей.

Малышек назвали Алисой, Аглаей и Агатой. Супруги признались, что не собираются останавливаться и хотят еще сына.

Сотрудница ЗАГСа приехала поздравить многодетных родителей на дом, вручила им подарки губернатора для новорожденных и дополнительные наборы для тройни по акции «Ленинградская область с заботой» для каждой девочки. Кроме того, малышки получили памятные медали «Родившемуся на героической Ленинградской земле».