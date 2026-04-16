Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу, сообщил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов.
«Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально», – сказал Алексей Тарасов
РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что Тарасова оказалась в реанимации.
«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», – сказал источник издания
Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в феврале исполнилось 79-лет. Среди ее учеников – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин.