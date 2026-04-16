weather 7.4°
$ 75.23
88.73

Главная / Новости / Заслуженный тренер Татьяна Тарасова попала в больницу

Новости Спорт

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова попала в больницу

Фото: CC BY 4.0, wikipedia_org

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу, сообщил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов.

«Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально», – сказал Алексей Тарасов

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что Тарасова оказалась в реанимации.

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», – сказал источник издания

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в феврале исполнилось 79-лет. Среди ее учеников – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

Теги

спорт Россия
Для души Новости

Первую в 2026 году тройню зарегистрировали в Ленобласти

Первых в 2026 году девочек-тройняшек в Ленинградской области зарегистрировали у семьи Куликовых из деревни Рохма во Всеволожском районе.

Фото: hmax.ru/lenobladminka/

Елизавета и Иван Куликовы уже воспитывают двоих детей – Арину и Ярика. Семья живет в частном доме и ведет хозяйство.

Девочки появились на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга, однако зарегистрировали новорожденных во Всеволожском ЗАГСе. Благодаря этому супруги сохранили право на все социальные бонусы от региональных властей.

Малышек назвали Алисой, Аглаей и Агатой. Супруги признались, что не собираются останавливаться и хотят еще сына.

Сотрудница ЗАГСа приехала поздравить многодетных родителей на дом, вручила им подарки губернатора для новорожденных и дополнительные наборы для тройни по акции «Ленинградская область с заботой» для каждой девочки. Кроме того, малышки получили памятные медали «Родившемуся на героической Ленинградской земле».

Теги

Ленинградская область Всеволожский район

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться