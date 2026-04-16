Нарушения миграционного законодательства выявили у иностранцев во время рейда в строительных городках в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 15 апреля.

Сотрудники полиции пришли на несколько объектов, где живут и работают иностранные граждане. В проверке участвовали миграционные подразделения, ППС, оперативники и кинологи, а силовую поддержку обеспечивали Спецполк и Росгвардия.

Всего полицейские проверили более 200 человек. После рейда 11 человек доставили в отделы полиции для составления административных материалов.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели в Шушарах отдельную проверку транспорта. Осмотрели около 25 автомобилей, а одного из водителей привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности.