Полиция проверила более 200 человек в строительных городках в Шушарах

Полиция проверила более 200 человек в строительных городках в Шушарах

Нарушения миграционного законодательства выявили у иностранцев во время рейда в строительных городках в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 15 апреля.

Сотрудники полиции пришли на несколько объектов, где живут и работают иностранные граждане. В проверке участвовали миграционные подразделения, ППС, оперативники и кинологи, а силовую поддержку обеспечивали Спецполк и Росгвардия.

Всего полицейские проверили более 200 человек. После рейда 11 человек доставили в отделы полиции для составления административных материалов.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели в Шушарах отдельную проверку транспорта. Осмотрели около 25 автомобилей, а одного из водителей привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности.

Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
