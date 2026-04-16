В Аннинском устраняют аварию на коммунальных сетях

Жители городского поселения в четверг остались без воды. В «Леноблводоканале» сообщили, что рабочие уже занимаюстся проблемой. 

В Аннинском городском поселении 16 апреля произошла коммунальная авария. В связи с этим в населенном пункте приостановлена подача воды, передает «Леноблводоканал».

«Специалисты Леноблводоканала приступили к устранению утечки в Аннинском городском поселении, в связи с этим временно приостановлена подача воды»,  — указано в сообщении.

На время работ для жителей организован подвоз воды по адресу улица 10-й пятилетки, дом 1.

Ленобласть предлагает уникальные возможности: Сергей Перминов высоко оценил инвестиционную привлекательность региона

В Ленинградской области приступили к производству новой линейки дорожной и карьерной техники в Тосно. Как подчеркнул сенатор, потенциал региона в этой сфере огромен. 

В городе Тосно Ленинградской области завод, ранее принадлежавший иностранному инвестору и остановивший работу в 2022 году, вновь начал выпуск российской спецтехники. В ходе визита на предприятие глава региона Александр Дрозденко осмотрел сварочные и сборочные цеха и ознакомился  с первыми образцами продукции — экскаваторами-погрузчиками, бульдозерами и коммунальными машинами. На новую линейку техники уже сформирован предзаказ в объеме 300 единиц, а в ближайшем будущем производство планируется расширить за счет выпуска карьерных самосвалов.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 подчеркнул, что это стало возможно за счет эффективной работы экономического блока региона. Область заинтересована в том, чтобы отечественные компании занимали ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, и готова предоставлять всестороннюю помощь. 

«Перезагрузка этого технологичного предприятия стала важным шагом в импортозамещении. Уже законтрактованные мощности подтверждают высокий спрос на такую отечественную технику. И в перспективе планируется более чем удвоить выпуск тех же экскаваторов-погрузчиков. Строительство, дорожные работы, коммунальная сфера, — такие машины востребованы в очень многих измерениях», — отметил сенатор.

Перминов также акцентировал внимание на уникальных конкурентных преимуществах Ленинградской области, которые делают регион привлекательным для инвесторов. Выгодное географическое положение, развитая транспортно-логистическая сеть, наличие мощной энергетической базы и высокий кадровый потенциал — все это есть у региона.

 «Не сомневаюсь, в предстоящий период командно будут приложены все усилия, чтобы начать выпускать и полностью локализованные карьерные самосвалы, которые были и будут нужны по всей стране», — резюмировал сенатор.

