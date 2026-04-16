Метеозависимые, готовьтесь: мощная магнитная буря грозит Земле в субботу

Магнитная буря уровня G2 ожидается на планете 18 апреля.

Магнитная буря второго класса мощности (G2) накроет планету на этих выходных. Прогноз представили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно графикам, начнется буря после полуночи. К 3:00 часам индекс геомагнитной активности достигнет шести баллов, что соответствует второму уровню магнитной бури из пяти возможных.

Приходить в норму магнитное поле Земли начнет с 9:00 утра, а уже к 15:00 дня графики стану «зелеными».

ИКИ РАН магнитные бури
Ленобласть расширит программу догазификации на СНТ

На текущий момент в регионе насчитываются 243 садоводства, подпадающих под критерии программы.

В Ленинградской области планируют расширить программу догазификации садоводческих некоммерческих товариществ. Однако эта работа будет выполняться поэтапно и при одном важном условии — СНТ должны быть расположены на территории уже газифицированных населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В программе догазификации можно садоводствам участвовать, включаются домовладения в садоводствах, но обязательное условие — садоводства должны быть расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов», — заявил глава региона.

При этом «Газпром» возьмет на себя расходы по подведению газопровода до границ земельных участков, остальные работы будут оплачивать собственники. При этом в регионе предусмотрели систему компенсаций, которая доступна владельцам, использующим жилье как единственное место проживания на протяжении не менее одного года. 

Губернатор уточнил, что сегодня в регионе насчитывается 243 садоводства, которые подходят под критерии программы догазификации. 

СНТ Александр Дрозденко газификация

