В Ленинградской области планируют расширить программу догазификации садоводческих некоммерческих товариществ. Однако эта работа будет выполняться поэтапно и при одном важном условии — СНТ должны быть расположены на территории уже газифицированных населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В программе догазификации можно садоводствам участвовать, включаются домовладения в садоводствах, но обязательное условие — садоводства должны быть расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов», — заявил глава региона.

При этом «Газпром» возьмет на себя расходы по подведению газопровода до границ земельных участков, остальные работы будут оплачивать собственники. При этом в регионе предусмотрели систему компенсаций, которая доступна владельцам, использующим жилье как единственное место проживания на протяжении не менее одного года.

Губернатор уточнил, что сегодня в регионе насчитывается 243 садоводства, которые подходят под критерии программы догазификации.