Суд в Петербурге приговорил болельщиков «Зенита», бросавших бутылки в игроков «Спартака»

Новости Спорт

Суд в Петербурге приговорил болельщиков «Зенита», бросавших бутылки в игроков «Спартака»

Еще 11 болельщиков наказали после броска пластиковых бутылок в сторону футболистов «Спартака» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча с «Зенитом» 8 апреля.

Решение вынес Петроградский районный суд. Всех 11 фанатов признали виновными в нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований.

После серии пенальти, в которой петербургская команда уступила, с трибун в сторону игроков московского клуба полетели пластиковые бутылки. Накануне по этому же делу уже привлекли к ответственности двоих болельщиков. Теперь аналогичное наказание получили еще 11 участников.

Суд назначил им штрафы в 5 тыс., 7 тыс. и 8 тыс. рублей, а также запретил посещать официальные спортивные соревнования на срок от 6 месяцев до 1,5 года.

Новости Экономика

Юрист рассказала, как можно найти наследственные счета умершего родственника

Рубли
Фото: Freepik.

Юрист Алла Георгиева рассказала, как наследникам после смерти родственника выяснить, какие банковские счета, долги и другие финансовые обязательства остались у умершего.

По ее словам, основной способ – через нотариуса. Наследнику нужно подать заявление в течение 6 месяцев после смерти родственника, после чего нотариус сможет проверить, какие счета были у наследодателя, и направить запросы в банки.

«Нотариус проверит, какие счета имеются у наследодателя, в том числе сделает запросы в банки», – отметила Алла Георгиева

По итогам такой проверки наследники получают более полную картину о финансовом положении умершего, включая сведения о банковских счетах и долгах.

При этом закон не запрещает родственникам искать такую информацию самостоятельно. Как пояснила юрист, это может помочь лучше понять ситуацию и найти данные, которые по каким-то причинам не сразу попали в поле зрения.

Для этого, по ее словам, можно обратиться в бюро кредитных историй, а также в налоговую службу, которая тоже может располагать нужной информацией. В такие ведомства нужно идти со свидетельством о смерти и документами, подтверждающими родство.

Еще одним источником сведений может стать Социальный фонд. Алла Георгиева пояснила, что это особенно актуально, если наследодатель был пожилым человеком или инвалидом, поскольку там могут подсказать важные данные.

Кроме официальных запросов, юрист советует внимательно проверить личные вещи умершего, документы и цифровые следы. Речь идет в том числе о бумагах, банковских уведомлениях, а также приложениях в телефоне, которые могут указать на наличие счетов или других активов.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

В Ленинградской области появится новый город

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

