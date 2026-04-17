Еще 11 болельщиков наказали после броска пластиковых бутылок в сторону футболистов «Спартака» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча с «Зенитом» 8 апреля.

Решение вынес Петроградский районный суд. Всех 11 фанатов признали виновными в нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований.

После серии пенальти, в которой петербургская команда уступила, с трибун в сторону игроков московского клуба полетели пластиковые бутылки. Накануне по этому же делу уже привлекли к ответственности двоих болельщиков. Теперь аналогичное наказание получили еще 11 участников.

Суд назначил им штрафы в 5 тыс., 7 тыс. и 8 тыс. рублей, а также запретил посещать официальные спортивные соревнования на срок от 6 месяцев до 1,5 года.