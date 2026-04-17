В марте 2026 года цены на потребительские цены в Ленинградской области выросли на 0,43% к уровню февраля, при этом годовая инфляция замедлилась до 6,99%. Такие данные Росстата 17 апреля приводит ЦБ РФ.

Наиболее заметный рост в марте пришелся на сектор услуг, стоимость которых увеличилась существеннее остальных категорий. Непродовольственные товары также подорожали, однако их годовой прирост оказался ниже общего уровня инфляции в регионе.

Тем временем цены на продовольствие в марте демонстрировали снижение, в годовым выражении динамика также обнадеживающая — продуктовая корзина дорожала меньше всего.

«Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами, 4–5% (с.к.) в пересчете на год. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», — добавил регулятор.