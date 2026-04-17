Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти

В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом годовая инфляция замедлилась.

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти - В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом г
Фото: freepik

В марте 2026 года цены на потребительские цены в Ленинградской области выросли на 0,43% к уровню февраля, при этом годовая инфляция замедлилась до 6,99%. Такие данные Росстата 17 апреля приводит ЦБ РФ.

Наиболее заметный рост в марте пришелся на сектор услуг, стоимость которых увеличилась существеннее остальных категорий. Непродовольственные товары также подорожали, однако их годовой прирост оказался ниже общего уровня инфляции в регионе. 

Тем временем цены на продовольствие в марте демонстрировали снижение, в годовым выражении динамика также обнадеживающая — продуктовая корзина дорожала меньше всего.

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти - В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом г
Фото: ЦБ РФ

«Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами, 4–5% (с.к.) в пересчете на год. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», — добавил регулятор.

"Курс на отрыв от постсоветского": Сергей Перминов о решении Молдавии покинуть СНГ

Молдавия покинет Содружество в следующем году. По мнению сенатора, это решение было принято исключительно в интересах политических элит.

В апреле 2027 года Молдавия официально покинет СНГ. Местные власти заявили, что республика перестала участвовать в работе Содружества и считает его принципы нарушенными.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, решение выйти из СНГ — продолжающийся курс молдавских властей на отказ от всего постсоветского.  Делается это ради одной цели — евроинтеграции, возможность которой на самом деле призрачна.

«Речь о волеизъявлении народа здесь не идет. Это - позиция политических элит, взявших и последовательно реализующих курс на отрыв Молдавии от постсоветского — в современных терминах евразийского — пространства. ЕС, безусловно, играет в этом процессе не последнюю роль, ставя Кишинев перед жестким политическим выбором и стимулируя этот разворот, стреноживая экономику малой страны-соседа», — заявил сенатор 47channel.

Тем временем отношения Молдавии с Россией ухудшаются уже не первый год. Это явно видно и по объемам торговли, которые упали до однозначных чисел. Это, считает Сергей Перминов, непосредственно влияет на экономику республики и благосостояние граждан. Однако Кишинев, судя по всему, готов на такие жертвы ради призрачной возможности стать членом ЕС. 

«Прекращение участия в договоренностях в рамках СНГ будет неминуемо иметь практические последствия. Вместе с тем наша страна открыта к прагматичному диалогу по ряду вопросов. Его характер будет зависеть от действий Кишинева и отражать общее состояние отношений», —добавил член Совфеда.

