weather 10.5°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / МФЦ Ленинградской области пионер во внедрении цифровых сервисов

Новости Социум

МФЦ Ленинградской области пионер во внедрении цифровых сервисов

Ленинградская область первая в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера MAX для идентификации личности заявителя.

«Мы вновь первопроходцы - нас не пугают новые технологии. Мы сделали еще один шаг для удобства наших заявителей. В приоритете – не только сокращение времени обслуживания, но и вопросы безопасности и сохранности персональных данных граждан. Цифровой ID в МАХ полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В ближайшее время сервис будет предлагаться в 15 областных центрах госуслуг области, оснащенных биотерминалами: заявители смогут обращаться в эти МФЦ без предъявления паспорта –  с помощью своего цифрового профиля в МАХ.

Для создания личного цифрового профиля ID в национальном мессенджере MAX гражданину достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт нового образца. 

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

Теги

Ленобласть МФЦ Сергей Есипов
Новости Экономика

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти

В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом годовая инфляция замедлилась.

Фото: freepik

В марте 2026 года цены на потребительские цены в Ленинградской области выросли на 0,43% к уровню февраля, при этом годовая инфляция замедлилась до 6,99%. Такие данные Росстата 17 апреля приводит ЦБ РФ.

Наиболее заметный рост в марте пришелся на сектор услуг, стоимость которых увеличилась существеннее остальных категорий. Непродовольственные товары также подорожали, однако их годовой прирост оказался ниже общего уровня инфляции в регионе. 

Тем временем цены на продовольствие в марте демонстрировали снижение, в годовым выражении динамика также обнадеживающая — продуктовая корзина дорожала меньше всего.

Фото: ЦБ РФ

«Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами, 4–5% (с.к.) в пересчете на год. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», — добавил регулятор.

Теги

цб рф Годовая инфляция в Ленобласти

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться