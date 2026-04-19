В Госдуме хотят упростить оплату услуг электриков и сантехников через единую квитанцию.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил включить дополнительные бытовые услуги управляющих компаний, таких как вызов сантехника или электрика, в ежемесячные платежные квитанции. Об этом стало известно ТАСС.

На сегодняшний день управляющие компании обязаны обслуживать общедомовое имущество бесплатно в рамках тарифа на содержание жилья. Однако частные работы — ремонт проводки в квартире или замена сантехники — зачастую требуют отдельной оплаты. При этом часто жильцы платят мастеру наличными напрямую. Такая практика приводит к тому, что средства проходят мимо УК, что лишает компанию законного дохода и затрудняет контроль качества работ, считает Антропенко.

Депутат уверен, что включение таких платежей в квитанцию станет гарантией качества оказываемых услуг, так как ответственность за выполненные работы будет нести УК. Кроме того, это позволит жильцам оплачивать все услуги онлайн, что гораздо удобнее.