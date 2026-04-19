Главная / Новости / В Думе предложили включить в квитанции за коммунальные услуги новую графу

Новости Социум

В Думе предложили включить в квитанции за коммунальные услуги новую графу

В Госдуме хотят упростить оплату услуг электриков и сантехников через единую квитанцию.

Фото: pxhere

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил включить дополнительные бытовые услуги управляющих компаний, таких как вызов сантехника или электрика, в ежемесячные платежные квитанции. Об этом стало известно ТАСС.

На сегодняшний день управляющие компании обязаны обслуживать общедомовое имущество бесплатно в рамках тарифа на содержание жилья. Однако частные работы — ремонт проводки в квартире или замена сантехники — зачастую требуют отдельной оплаты. При этом часто жильцы платят мастеру наличными напрямую. Такая практика приводит к тому, что средства проходят мимо УК, что лишает компанию законного дохода и затрудняет контроль качества работ, считает Антропенко.

Депутат уверен, что включение таких платежей в квитанцию станет гарантией качества оказываемых услуг, так как ответственность за выполненные работы будет нести УК. Кроме того, это позволит жильцам оплачивать все услуги онлайн, что гораздо удобнее.

Теги

коммунальные услуги госдума
Новости Происшествия outside

Целый остров выгорел дотла в Финляндии

Необитаемый остров в Лапландии полностью был уничтожен огнем. 

Иллюстративное фото/ Источник: freepik

Необитаемый остров Ликасаари в Финляндии выгорел дотла. При этом горение было контролируемое — обстановку мониторили экстренные службы.

«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у поселка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — передают местные СМИ.

Спасатели следили, чтобы пламя не перекинулось на соседние острова или на материк. Пострадавших в результате ЧП нет.

Теги

Финляндия Крупные пожары

