weather 6.6°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Жительницу Ленобласти выбросили с 5-го этажа дома в Петербурге

Новости Происшествия Главное

Жительницу Ленобласти выбросили с 5-го этажа дома в Петербурге

Пострадавшая выжила и смогла указать полицейским на злоумышленников. 

Фото: freepik

В Петербурге задержаны три человека, причастных к падению 34-летней женщины с высоты пятого этажа дома. Пострадавшая выжила, но получила тяжелые травмы.

По имеющейся информации, ЧП произошло ночью, 18 апреля, на Комендантском проспекте. В полицию поступило сообщение о женщине, упавшей с высоты. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

Уже в больнице 34-летняя жительница Гатчинского округа Ленинградской области рассказала, что ее столкнули с балкона. Также пациентка смогла указать на злодеев. Позже правоохранители нашли и задержали виновных — двоих мужчин и женщину. Предварительно, один из них ранее был судим. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги

Петербург покушение на убийство Гатчинский округ
Для души Новости

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей

Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.

Фото: freepik

В Ленинградской области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные туристические поездки для учеников 5-9 классов. В 2026 году в путешествие по региону смогут отправиться 3800 ребят. 

Для юных путешественников подготовлено свыше 30 маршрутов, сочетающих классические экскурсии с образовательными и профориентационными мероприятиями. Организаторы предусмотрели систему «все включено»: социальный сертификат покрывает расходы на проживание в отелях, питание, транспорт, работу гидов и обязательное страхование, пишет Online47. 

Подача заявок осуществляется в онлайн-режиме через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области». Первые группы сформированы уже в апреле.

Теги

путешествие Ленобласть детский отдых

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться