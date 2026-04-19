В Петербурге задержаны три человека, причастных к падению 34-летней женщины с высоты пятого этажа дома. Пострадавшая выжила, но получила тяжелые травмы.

По имеющейся информации, ЧП произошло ночью, 18 апреля, на Комендантском проспекте. В полицию поступило сообщение о женщине, упавшей с высоты. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

Уже в больнице 34-летняя жительница Гатчинского округа Ленинградской области рассказала, что ее столкнули с балкона. Также пациентка смогла указать на злодеев. Позже правоохранители нашли и задержали виновных — двоих мужчин и женщину. Предварительно, один из них ранее был судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.