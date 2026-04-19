Литва, Латвия и Эстония запретили планируемый на 9 мая пролет самолета премьер-министра Словакии. Политику придется добираться до Москвы иными путями.

Страны Прибалтики отказались пропускать борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в Россию. Политик планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Позже аналогичное решение приняли и власти Эстонии. Глава МИД республики заявил, что воздушное пространство страны будет закрыто для борта премьер-министр Словакии.