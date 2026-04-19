Теплая погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Ленинградской области 20 апреля. Прогноз публикует региональное управление МЧС.
Температура воздуха ночью составит +1...-4°С, местами до -6°С. Днем воздух прогреется до +8...+13°С, у водоемов местами возможно до +6°С.
«Ветер северо-восточный, северный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — добавили в управлении.