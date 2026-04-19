По нескольким адресам города пройдут ремонтные работы.

Во вторник, 21 апреля, часть жителей Выборга временно останутся без электричества. Как сообщили в АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети», неудобства будут связаны с производством ремонтных работ.

Как уточняет администрация Выборгского района, отключения произведут 21 апреля с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Пионерская, д. 4;

ул. Красноармейская, д. 14, 16;

ул. Северный Вал, д. 19, 21;

ул. Прогонная, д. 14, 16.

Для получения дополнительной абонентам рекомендуют звонить в диспетчерскую службу: 8 (81378) 2-33-71.