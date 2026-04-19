Новости Социум

Жителей Выборга предупредили об отключении электричества на следующей неделе

По нескольким адресам города пройдут ремонтные работы.

Во вторник, 21 апреля, часть жителей Выборга временно останутся без электричества. Как сообщили в АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети», неудобства будут связаны с производством ремонтных работ.

Как уточняет администрация Выборгского района, отключения произведут 21 апреля с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Пионерская, д. 4;

  • ул. Красноармейская, д. 14, 16;

  • ул. Северный Вал, д. 19, 21;

  • ул. Прогонная, д. 14, 16. 

Для получения дополнительной абонентам рекомендуют звонить в диспетчерскую службу: 8 (81378) 2-33-71.

Новости outside

Страны Прибалтики не пропустят борт Фицо в Москву на 9 мая

Литва, Латвия и Эстония запретили планируемый на 9 мая пролет самолета премьер-министра Словакии. Политику придется добираться до Москвы иными путями.

Страны Прибалтики отказались пропускать борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в Россию. Политик планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Позже аналогичное решение приняли и власти Эстонии. Глава МИД республики заявил, что воздушное пространство страны будет закрыто для борта премьер-министр Словакии.

В Ленинградской области появится новый город
