В карьерах Выборгского района пройдут взрывные работы на следующей неделе

Новости Социум

В карьерах Выборгского района пройдут взрывные работы на следующей неделе

Жителей и гостей района призывают сохранять спокойствие.

В карьерах Выборгского района пройдут взрывные работы на следующей неделе - Жителей и гостей района призывают сохранять спокойствие.
Фото: Администрация Выборгского муниципального района

В период с 20 по 24 апреля в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 8:00 до 18:00 будут вестись взрывные работы. Аналогичные мероприятия запланированы 22 апреля с 11:00 до 18:00 в карьере у поселка Гаврилово Гончаровского поселения, а также в карьере «Эркиля» под Выборгом.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ», — передает пресс-служба районной администрации.

Выборгский район карьеры
Новости outside

Страны Прибалтики не пропустят борт Фицо в Москву на 9 мая

Литва, Латвия и Эстония запретили планируемый на 9 мая пролет самолета премьер-министра Словакии. Политику придется добираться до Москвы иными путями.

Страны Прибалтики отказались пропускать борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в Россию. Политик планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Позже аналогичное решение приняли и власти Эстонии. Глава МИД республики заявил, что воздушное пространство страны будет закрыто для борта премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо Прибалтика Словакия

