Жителей и гостей района призывают сохранять спокойствие.

В период с 20 по 24 апреля в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 8:00 до 18:00 будут вестись взрывные работы. Аналогичные мероприятия запланированы 22 апреля с 11:00 до 18:00 в карьере у поселка Гаврилово Гончаровского поселения, а также в карьере «Эркиля» под Выборгом.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ», — передает пресс-служба районной администрации.