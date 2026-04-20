weather 10.1°
$ 76.05
89.63

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Для души Новости

Россиян ждет короткая рабочая неделя

работа
Фото: Freepik.

Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале мая из-за Дня весны и труда, который в 2026 году выпадает на пятницу.

Как пояснил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев, 1 мая закреплено в статье 112 Трудового кодекса как нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу, поэтому у россиян будет четыре рабочих дня и три выходных подряд.

Эксперт также подчеркнул, что наличие праздничных нерабочих дней в календарном месяце не считается основанием для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад.

До этого четырехдневные рабочие недели уже были в конце февраля, когда День защитника Отечества пришелся на понедельник, а также в марте во время празднования Международного женского дня.

Теги

короткая рабочая неделя Россия работа
Для души Новости

Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с нарушениями в работе щитовидной железы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией, шейным остеохондрозом и даже онкологическими болезнями, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, одной из возможных причин становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Это вызывает раздражение слизистой, отек и неприятное ощущение кома в горле.

Чернышова также отметила, что такой симптом может появляться при шейном остеохондрозе, когда возникает давление на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Надежда Чернышова

Отдельно врач подчеркнула, что ощущение кома в горле иногда связано с онкологическими заболеваниями, если новообразование возникло в области глотки. Поэтому при таком симптоме важно пройти обследование у врача.

Если болезни внутренних органов не подтвердятся, причина, по словам специалиста, может крыться в психологическом состоянии человека.

Теги

ком в горле здоровье

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
08:22 20.04.2026

16:15 19.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
22:50 19.04.2026
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться