Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале мая из-за Дня весны и труда, который в 2026 году выпадает на пятницу.

Как пояснил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев, 1 мая закреплено в статье 112 Трудового кодекса как нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу, поэтому у россиян будет четыре рабочих дня и три выходных подряд.

Эксперт также подчеркнул, что наличие праздничных нерабочих дней в календарном месяце не считается основанием для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад.

До этого четырехдневные рабочие недели уже были в конце февраля, когда День защитника Отечества пришелся на понедельник, а также в марте во время празднования Международного женского дня.