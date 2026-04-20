Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову

Выстрелом в голову из пускового устройства для сигнальных патронов закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге. Росгвардия задержала четверых молодых людей.

По предварительным данным, ссора вспыхнула возле заведения в районе площади Восстания и переросла в драку. Нападавшие избили мужчину, а один из них выстрелил ему в голову из устройства «Сигнал охотника», после чего компания скрылась на автомобиле Renault.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего с травмой головы, оказали ему первую помощь и передали медикам.

Одновременно другой наряд нашел разыскиваемый автомобиль на перекрестке Невского и Лиговского проспектов. В салоне находились четверо молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Позже под ковриком в машине нашли и изъяли пусковое устройство ПУ-2. В ГУ МВД уточнили, что пострадавший пытался разнять драку, но в итоге сам оказался жертвой нападения.

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.

Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову - Выстрелом в голову закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Са

Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову - Выстрелом в голову закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Са

Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову - Выстрелом в голову закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Са

Петербуржец пытался разнять драку, а драчуны его избили и выстрелили ему в голову - Выстрелом в голову закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Са

Фото: Росгвардия

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек - Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.
Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.

