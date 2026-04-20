Выстрелом в голову из пускового устройства для сигнальных патронов закончился конфликт с мужчиной возле сетевого бара на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге. Росгвардия задержала четверых молодых людей.

По предварительным данным, ссора вспыхнула возле заведения в районе площади Восстания и переросла в драку. Нападавшие избили мужчину, а один из них выстрелил ему в голову из устройства «Сигнал охотника», после чего компания скрылась на автомобиле Renault.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего с травмой головы, оказали ему первую помощь и передали медикам.

Одновременно другой наряд нашел разыскиваемый автомобиль на перекрестке Невского и Лиговского проспектов. В салоне находились четверо молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Позже под ковриком в машине нашли и изъяли пусковое устройство ПУ-2. В ГУ МВД уточнили, что пострадавший пытался разнять драку, но в итоге сам оказался жертвой нападения.

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.

Фото: Росгвардия