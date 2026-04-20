Настоящий сотрудник банка не будет требовать по телефону код из СМС, полные данные карты или перевод денег, а давление, спешка и запрет перезванивать в банк сами по себе указывают на мошенническую схему, рассказала адвокат Надежда Борзенко.

По ее словам, при звонке о якобы подозрительной операции стоит сразу уточнить, как именно можно проверить информацию. Реальный представитель банка спокойно объяснит, через какие официальные каналы клиент получает такие уведомления, и не станет настаивать, что вопрос нужно решать только во время разговора.

Для проверки собеседника юрист советует задавать уточняющие вопросы о самой операции: каким способом она якобы проводилась, в какое время, на какую сумму и есть ли номер обращения или инцидента в системе банка. Настоящий сотрудник, как правило, может назвать конкретные детали, которые затем можно самостоятельно сверить через приложение, личный кабинет или официальный номер банка.

«Мошенники не могут подтвердить такие детали, поэтому они часто уходят в общие фразы вроде «подозрительная операция», «попытка списания» или начинают менять информацию при вопросах», – сообщила Надежда Борзенко

Борзенко отдельно подчеркнула, что просьбы назвать код из СМС, продиктовать реквизиты карты или срочно перевести деньги – это прямой признак попытки получить доступ к счету. Банки, по ее словам, не используют такие способы ни для проверки операций, ни для защиты средств клиента.

Подозрение должны вызвать и попытки психологического давления. Если человека торопят с решением, пугают последствиями промедления и запрещают самому связаться с банком, это говорит не о проверке, а о попытке обмана.

«C точки зрения закона человек не обязан продолжать такой разговор и вправе его прекратить, поэтому безопаснее завершить звонок и самому связаться с банком по официальному номеру для уточнения информации. Если в результате разговора данные все же были переданы и произошло списание средств, необходимо сразу обратиться в банк для блокировки операций, а также в правоохранительные органы для фиксации мошенничества и проведения проверки», – заключила Надежда Борзенко