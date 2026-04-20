weather 10.1°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Появилось видео столкновения двух трамваев в Петербурге

Появилось видео столкновения двух трамваев в Петербурге

В результате происшествия травмы получили шесть пассажиров.

Региональный главк МВД публикует видео, на которое попал момент столкновения двух трамваев на Петергофском шоссе в Петербурге 20 апреля. 

Как видно на кадрах, рельсовый транспорт двигался от улицы Партизана Германа в сторону Пограничника Гарькавого, где зеленого сигнала светофора дожидались два других трамвая. Вагон не успел затормозить и протаранил стоящий впереди состав. 

Как сообщила редакция ivbg.ru ранее, в результате ДТП травмы получили шесть человек. 

20.04.2026
197

Теги

трамвай Петербург видео авария
Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

26.10.2025
2070

Теги

Кингисепп пожар Ленинградская область

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

08:22 20.04.2026

22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться