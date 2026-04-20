Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с нарушениями в работе щитовидной железы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией, шейным остеохондрозом и даже онкологическими болезнями, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, одной из возможных причин становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Это вызывает раздражение слизистой, отек и неприятное ощущение кома в горле.

Чернышова также отметила, что такой симптом может появляться при шейном остеохондрозе, когда возникает давление на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Надежда Чернышова

Отдельно врач подчеркнула, что ощущение кома в горле иногда связано с онкологическими заболеваниями, если новообразование возникло в области глотки. Поэтому при таком симптоме важно пройти обследование у врача.

Если болезни внутренних органов не подтвердятся, причина, по словам специалиста, может крыться в психологическом состоянии человека.

Новости Происшествия

Появилось видео столкновения двух трамваев в Петербурге

В результате происшествия травмы получили шесть пассажиров.

Региональный главк МВД публикует видео, на которое попал момент столкновения двух трамваев на Петергофском шоссе в Петербурге 20 апреля. 

Как видно на кадрах, рельсовый транспорт двигался от улицы Партизана Германа в сторону Пограничника Гарькавого, где зеленого сигнала светофора дожидались два других трамвая. Вагон не успел затормозить и протаранил стоящий впереди состав. 

Как сообщила редакция ivbg.ru ранее, в результате ДТП травмы получили шесть человек. 

