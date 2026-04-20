До -9°С градусов ночью и до +15°С днем ожидается в Ленобласти 21 апреля

До -9°С градусов ночью и до +15°С днем ожидается в Ленобласти 21 апреля

Ночью местами в регионе ожидаются сильные заморозки.

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Ленинградской области 21 апреля. Местами возможны ночные заморозки, передает региональное управление МЧС.

Температура воздуха в темное время суток составит +1...-4 градуса, местами, преимущественно на востоке, возможны заморозки до -9 градусов. Днем потеплеет до +10...+15 градусов. 

«Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Атмосферное давление будет понижаться», — указано в сообщении. 

Погода в Ленобласти МЧС ЛО
Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

