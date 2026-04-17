В Волховском районе поймали пугавшую местных жителей рысь: она была сильно истощена

В Волховском районе поймали пугавшую местных жителей рысь: она была сильно истощена

Животное направили в реабилитационный центр, где за ней присмотрят специалисты.

Фото: Администрация Пашского сельского поселения

Охотоведы поймали рысь, которая забрела на территорию Свирицкого поселения в Волховском районе. У дикой кошки выявили сильное истощение. Поэтому ее направили в охотугодие «Велис-Волзов» для наблюдения и восстановления, рассказали в Администрации Пашского сельского поселения.

Ранее жители поселка Свирица жаловались, что по их участкам бродит рысь.  До этого, предположительно, эту же кошку видели в деревне Берег Лужского района. 

Синоптик показал циклон со спутника, который несет заморозки и снежную крупу в Ленобласть

На этих выходных жителей региона снова ждут ночные заморозки, а местами и снежинки.

Фото: Александр Колесов

На Ленинградскую область и Санкт-Петербург движется новый антициклон. Его холодная воздушная масса спровоцирует понижение температуры, а в отдельных районах даже снежную крупу. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.

По прогнозу метеоролога, в ночные часы температура на выходных в регионе будет падать местами до -4 градусов. В Петербурге ожидается около нуля. Похолодание возможно и в ночь на понедельник.

«В субботу днем по территории Ленинградской области местами пройдёт небольшой дождь, при такой холодной воздушной массе нельзя исключать и отдельные снежинки или снежную крупу, особенно в утренние часы», — сообщил Колесов.

Неприятным будет и ветер, порывы которого в дневное время достигнут 5-10 метров в секунду, добавил синоптик.

