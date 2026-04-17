Охотоведы поймали рысь, которая забрела на территорию Свирицкого поселения в Волховском районе. У дикой кошки выявили сильное истощение. Поэтому ее направили в охотугодие «Велис-Волзов» для наблюдения и восстановления, рассказали в Администрации Пашского сельского поселения.
Ранее жители поселка Свирица жаловались, что по их участкам бродит рысь. До этого, предположительно, эту же кошку видели в деревне Берег Лужского района.