В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными.

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».