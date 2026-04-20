Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины" - В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным орг
Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

Новости Социум

В Петербурге выделят более ₽400 млн на развитие среднего профессионального образования

Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Из бюджета Санкт-Петербурга направят вузам 429,5 млн рублей на развитие программ среднего профессионального образования. Постановление подписал глава города Александр Беглов.

«Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек», — указано в сообщении пресс-службы Смольного.

Рассчитывать на субсидии смогут 11 вузов по итогам конкурсного отбора, готовящих кадры в рамках среднего профессионального образования. В их числе: информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.

