Курьера телефонных мошенников задержали полицейские после хищения 1 млн 250 тыс. рублей у 81-летней петербурженки.

Задержанным оказался 21-летний житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Его нашли на Расстанной улице в Санкт-Петербурге.

Пожилая женщина обратилась в полицию еще 10 апреля. Она рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных организаций, и убедили ее в необходимости «задекларировать» деньги.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала курьеру 1 млн 250 тыс. рублей на Будапештской улице. По факту мошенничества завели уголовное дело. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.