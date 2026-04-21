Курьер мошенников из Всеволожского района забрал более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге

Курьера телефонных мошенников задержали полицейские после хищения 1 млн 250 тыс. рублей у 81-летней петербурженки.

Курьер мошенников из Всеволожского района забрал более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге - Курьера телефонных мошенников задержали полицейские после хищения 1 млн 250 тыс. рублей у 81-летней
Фото: МВД

Задержанным оказался 21-летний житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Его нашли на Расстанной улице в Санкт-Петербурге.

Пожилая женщина обратилась в полицию еще 10 апреля. Она рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных организаций, и убедили ее в необходимости «задекларировать» деньги.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала курьеру 1 млн 250 тыс. рублей на Будапештской улице. По факту мошенничества завели уголовное дело. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.

Всеволожский район Мурино Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Социум

В Свердловском городском поселении нельзя будет строить квартиры менее 28 квадратных метров

Комитет градостроительной политики 47 региона утвердил изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Свердловского городского поселения Всеволожского района.

В обновленном документе предусмотрено комплексное развитие части территорий, а также уточнена минимальная площадь квартир в будущих новостройках.

«Свердловское поселение становится новой точкой роста во Всеволожском районе, поэтому развитие таких территорий важно сразу направлять по единым областным правилам. Изменения в ПЗЗ закрепили минимальную площадь квартир в многоквартирных домах на уровне 28 квадратных метров. Этот параметр влияет и на качество жилой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м².

Евгений Барановский поселок имени Свердлова

