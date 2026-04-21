Убитый долго пролежал в квартире Сланцев. Задержан рецидивист

Новости Происшествия

Убитый долго пролежал в квартире Сланцев. Задержан рецидивист

Убитым нашли 75-летнего пенсионера в квартире дома на улице Шахтерской Славы в Сланцах утром 21 апреля после жалоб соседей на неприятный запах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в жилище. По состоянию останков стало ясно, что пенсионер пролежал в квартире довольно долго. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стали ножевые ранения груди и рук.

По подозрению в убийстве той же ночью задержали 46-летнего местного жителя. По предварительным данным, он распивал с погибшим спиртное, во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, после чего гость несколько раз ударил хозяина ножом и ушел.

Как уточнили в полиции, задержанный ранее не менее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20682

Новости Социум Главное

Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти

Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков. 

Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти - Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков.
Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

В Ленинградской области пробудились так называемые испанские слизни. Как напомнили в Росприроднадзоре, это опасный инвазивный вид, который является переносчиком паразитов и инфекций. Контактировать с этими моллюсками нельзя.

«Испанский слизень — инвазивный вид. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местные виды. Активно размножается, поедает многие растения», — пояснили в ведомстве.

Отличить моллюсков можно по их размерам — в длину они могут достигать 10-12 сантиметров. При этом испанские слизни имеет оранжевый окрас и рожки. 

Важно помнить, что слизни-гиганты являются переносчиками паразитов и инфекций. При контакте с моллюсками обязательно нужно тщательно вымыть руки.

Сотни заросших борщевиком гектаров сельхозземель нашли в Ленинградской области
Россельхознадзор выявил более 200 гектаров сельскохозяйственных земель, заросших борщевиком и другой растительностью. Фото: pxhere С начала 2025 года...
20.04.2026
327

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

