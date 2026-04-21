Убитым нашли 75-летнего пенсионера в квартире дома на улице Шахтерской Славы в Сланцах утром 21 апреля после жалоб соседей на неприятный запах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в жилище. По состоянию останков стало ясно, что пенсионер пролежал в квартире довольно долго. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стали ножевые ранения груди и рук.

По подозрению в убийстве той же ночью задержали 46-летнего местного жителя. По предварительным данным, он распивал с погибшим спиртное, во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, после чего гость несколько раз ударил хозяина ножом и ушел.

Как уточнили в полиции, задержанный ранее не менее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.