Более 7 млн рублей взыскал суд с «Санкт-Петербургской экологической компании» по иску Росприроднадзора после размещения отходов на территории Виллозского сельского поселения в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как установили инспекторы ведомства, компания оставила на земельном участке отходы IV и V классов опасности. Размер вреда, причиненного почвам, оценили более чем в 7 млн рублей.

Добровольно возмещать ущерб компания отказалась, после чего Росприроднадзор обратился в суд. Там поддержали требования надзорного ведомства и удовлетворили иск в полном объеме.