Более 7 млн рублей взыщут с компании за вред почве в Ленобласти

Более 7 млн рублей взыщут с компании за вред почве в Ленобласти

Более 7 млн рублей взыскал суд с «Санкт-Петербургской экологической компании» по иску Росприроднадзора после размещения отходов на территории Виллозского сельского поселения в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как установили инспекторы ведомства, компания оставила на земельном участке отходы IV и V классов опасности. Размер вреда, причиненного почвам, оценили более чем в 7 млн рублей.

Добровольно возмещать ущерб компания отказалась, после чего Росприроднадзор обратился в суд. Там поддержали требования надзорного ведомства и удовлетворили иск в полном объеме.

Ленинградская область Росприроднадзор Ломоносовский район
Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге
Фото: соцсети

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

Петербург Спасение животных

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

21:20 20.04.2026

