Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Новости Происшествия

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Фото: соцсети

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

В Петербурге спасли просидевшую больше суток в заточении без еды и воды собаку

Для этого пришлось вызывать промышленных альпинистов.

В Петербурге сняли с запертого балкона самоеда, просидевшего без еды и воды несколько суток. Для этого соседям пришлось привлекать промышленных альпинистов. Спасательная операция попала на видео.

Связаться с владельцами собаки соседям так и не удалось. Предварительно, жильцы намерены подать коллективное заявление в полицию.

Видео: Mash на Мойке

