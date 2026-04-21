Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали.

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды.