Новости Социум

Капремонт основного водопровода в Житково подходит к концу

Работы идут с опережением графика и выполнены более чем на 80%.

Фото: Леноблводоканал

В поселке Житково Выборгского района завершается капитальный ремонт основного водопровода. Готовность составляет 85%. Переподключение к новой магистрали планируется выполнить после майских праздников, сообщили «Леноблводоканале».

«2,7 км новых труб уже протянуто под землей. Осталось проложить ещё 30 метров и завершить монтаж узлов в четырех железобетонных колодцах», — сообщили в компании.

Общее финансирование проекта, реализуемого в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», составило 48,3 млн рублей. 

В Петербурге заработали 96 фонтанов
Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today. Среди фонтанов, которые начали работу,...
Житково Выборгский район Леноблводоканал
Новости Социум

На 11 трассах Ленобласти ограничат движение 22 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км т.р.47(транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ);

км 40-0 ограничение скорости движения в обратном направлении с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 128+000 – 128+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка пешеходной дорожки от песка и смета у бордюрного камня.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 74-72 ограничение скорости движения в сторону СПб 08:00 до 20:00, очистка тротуаров;

км 72-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта у бордюрного камня (на съездах);

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-81, км 125-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с автобусных остановок и зон отдыха.

Р-23 «Псков» Санкт-Петербург – Псков – Невель:

км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание Локальных Очистных Сооружений.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
