МЧС предупреждает об усилении порывов ветра в среду до 18 м/с.

Осадки и порывистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируются в Ленинградской области в среду, 22 апреля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Во второй половине дня в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, в конце дня местами порывы 15-18 м/с", — указано в прогнозе.

Температура воздуха в ночное время суток составит -1...+4 градуса, местами похолодает до -4 градусов. Днем термометры покажут в пределах +10...+15 градусов.

