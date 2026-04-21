Ураганный ветер и дожди ожидаются в Ленобласти 22 апреля

МЧС предупреждает об усилении порывов ветра в среду до 18 м/с.

Осадки и порывистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируются в Ленинградской области в среду, 22 апреля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Во второй половине дня в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, в конце дня местами порывы 15-18 м/с", — указано в прогнозе.

Температура воздуха в ночное время суток составит -1...+4 градуса, местами похолодает до -4 градусов. Днем термометры покажут в пределах +10...+15 градусов. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
