Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, где местный житель получил осколочные ранения. ЧП произошло в СНТ «Чайка».
Как передает пресс-служба ведомства 21 апреля, 36-летний мужчина поднял пакет, в котором находилась коробка, обернутая в ткань. Сразу после произошел хлопок. Мужчина выжил, но получил осколочные ранения.
«Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — передает Следком.