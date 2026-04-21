Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в рамках статьи о покушении на убийство.
Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, где местный житель получил осколочные ранения. ЧП произошло в СНТ «Чайка».

Как передает пресс-служба ведомства 21 апреля, 36-летний мужчина поднял пакет, в котором находилась коробка, обернутая в ткань. Сразу после произошел хлопок. Мужчина выжил, но получил осколочные ранения. 

«Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — передает Следком.

Вам будет интересно
Убитый долго пролежал в квартире Сланцев. Задержан рецидивист
Убитым нашли 75-летнего пенсионера в квартире дома на улице Шахтерской Славы в Сланцах утром 21 апреля после жалоб соседей на неприятный запах. Прибыв...
21.04.2026
192

Всеволожский район покушение на убийство
Новости Социум

Детское питание, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию — Роспотребнадзор

Продукция немецкого бренда HiPP не представлена в магазинах России.

Детское питание HiPP, в котором нашли следы крысиного яда, производится в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что от компании-производителя не поступала информация о выявлении продукта в поставках на территорию России. Роспотребнадзор также провел проверку всех регистрационных и информационных баз.

«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали россиянам избегать покупки продукции указанного бренда при посещении зарубежных стран.

Вам будет интересно
Кишечную палочку, плесень и дрожжи нашли в сметане, продаваемой в магазинах Петербурга
Эксперты исследовали качество 12 популярных марок сметаны и пришли к неутешительным выводам. Фото: freepik Только 25% продаваемых в магазинах Петербур...
18.02.2026
2611

Детское питание роспотребнадзор

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

