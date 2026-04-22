Истребители шести стран НАТО подняли в воздух для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.

По данным ABC News, 20 апреля в небе над Балтикой находились два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3, а также около 10 истребителей Су-30 и Су-35.

Для наблюдения за ними с авиабазы НАТО в литовском Шауляе вылетели французские истребители Rafale. Вместе с ними в операции участвовали самолеты Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что плановый полет российской авиации над Балтийским морем выполнялся в соответствии с международными правилами.

После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область 17 апреля у северо-западных рубежей России заметили шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen. Его маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой. Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года