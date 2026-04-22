На перехват российских Ту-22М3 над Балтикой полетели истребители шести стран НАТО

Фото: Freepik.

Истребители шести стран НАТО подняли в воздух для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.

По данным ABC News, 20 апреля в небе над Балтикой находились два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3, а также около 10 истребителей Су-30 и Су-35.

Для наблюдения за ними с авиабазы НАТО в литовском Шауляе вылетели французские истребители Rafale. Вместе с ними в операции участвовали самолеты Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что плановый полет российской авиации над Балтийским морем выполнялся в соответствии с международными правилами.

После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область 17 апреля у северо-западных рубежей России заметили шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen. Его маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой. Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года

Новости Происшествия Главное

Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

Легковой автомобиль пробил ограждение рядом с Ново-Петергофским мостом и вылетел в Обводный канал у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге.

Фото: ГУ МЧС

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 05:53. После аварии из воды доставали машину при помощи автокрана. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

Кадры с места ЧП показали в МЧС Петербурга.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

