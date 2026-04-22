Новая школа на 1125 мест будет построена в 7 микрорайоне Кингисеппа

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года. В школе откроют телестудию, VR-кабинет, IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

«В Кингисеппе формируется один из самых сильных и цельных новых микрорайонов Ленинградской области. Проект сразу собирали как единую систему: жилье, встроенные детские сады, школа, улично-дорожная сеть и общественные пространства здесь работают в общей логике развития территории. Школа в 7 микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом, который задаст высокую планку для всей новой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

