Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года. В школе откроют телестудию, VR-кабинет, IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию.

«В Кингисеппе формируется один из самых сильных и цельных новых микрорайонов Ленинградской области. Проект сразу собирали как единую систему: жилье, встроенные детские сады, школа, улично-дорожная сеть и общественные пространства здесь работают в общей логике развития территории. Школа в 7 микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом, который задаст высокую планку для всей новой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе.

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.