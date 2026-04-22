В Кингисеппском районе Ленинградской области стартовал капитальный ремонт моста через реку Лугу. Рабочие уже приступили к надвижке металлического пролетного строения, передает Комитет дорожного хозяйства.

«Сборка пролетных конструкций осуществляется на стапеле, после чего с применением домкратов они последовательно перемещаются по накаточным путям на опоры, занимая проектное положение», — уточнили там.

Ремонт моста будет завершен в октябре текущего года, но запуск автомобильного движения запланирован на сентябрь.