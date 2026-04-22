weather 10.4°
$ 74.59
87.77

Главная / Новости / Движение по обновленному мосту через Лугу запустят в сентябре

Новости Социум

Движение по обновленному мосту через Лугу запустят в сентябре

Работы на переправе завершат в октябре, но запуск движения запланирован на сентябрь.

Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области стартовал капитальный ремонт моста через реку Лугу. Рабочие уже приступили к надвижке металлического пролетного строения, передает Комитет дорожного хозяйства.

«Сборка пролетных конструкций осуществляется на стапеле, после чего с применением домкратов они последовательно перемещаются по накаточным путям на опоры, занимая проектное положение», — уточнили там.

Ремонт моста будет завершен в октябре текущего года, но запуск автомобильного движения запланирован на сентябрь.

Теги

Комитет дорожного хозяйства Ленобласти Ремонт дорог в Ленобласти Кингисеппский район
Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля

Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 23 апреля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Осадки в смешанной фазе ожидаются и днем. 

«Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.

Водителей предупреждают о гололедице.

Ранее в Ленобласти было объявлено предупреждение о непогоде. Оно продержится до вечера четверга. 

Теги

гололедица Погода в Ленобласти

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться