Сейчас такую услугу предоставляют специальные организации, к которым вынуждены обращаться собственники. Такой подход занимает больше времени.

В Законодательном собрании Ленинградской области предложили передать полномочий по поверке водяных счетчиков ресурсоснабжающим организациям. С такой инициативой к спикеру Госдумы обратились депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

Согласно действующим правилам, владельцы жилья вынуждены самостоятельно искать аккредитованные фирмы для поверки приборов учета, а после — обращаться в ресурсоснабжающую компанию для постановки счетчика на учет и пломбировки. По мнению авторов инициативы, такая практика создает лишние трудности для потребителей.

Парламентарии предлагают возложить ответственность за поверку непосредственно на организации, поставляющие воду. При этом компании смогут привлекать подрядчиков, но ответственность за качество и сроки проведения работ будут нести только ресурсоснабжающие компании.

Депутаты добавили, что аналогичная модель уже применяется в электроснабжении и отлично себя зарекомендовала.