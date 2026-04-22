Ленинградские депутаты предложили возложить поверку водяных счетчиков на ресурсоснабжающие организации

Сейчас такую услугу предоставляют специальные организации, к которым вынуждены обращаться собственники. Такой подход занимает больше времени.

Ленинградские депутаты предложили возложить поверку водяных счетчиков на ресурсоснабжающие организации - Сейчас такую услугу предоставляют специальные организации, к которым вынуждены обращаться собственни
В Законодательном собрании Ленинградской области предложили передать полномочий по поверке водяных счетчиков ресурсоснабжающим организациям. С такой инициативой к спикеру Госдумы обратились депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

Согласно действующим правилам, владельцы жилья вынуждены самостоятельно искать аккредитованные фирмы для поверки приборов учета, а после — обращаться в ресурсоснабжающую компанию для постановки счетчика на учет и пломбировки. По мнению авторов инициативы, такая практика создает лишние трудности для потребителей. 

Парламентарии предлагают возложить ответственность за поверку непосредственно на организации, поставляющие воду. При этом компании смогут привлекать подрядчиков, но ответственность за качество и сроки проведения работ будут нести только ресурсоснабжающие компании.

Депутаты добавили, что аналогичная модель уже применяется в электроснабжении и отлично себя зарекомендовала.

Вам будет интересно
Ленинградцам объяснили, как начисляются пени за просрочку оплаты за электроэнергию
В связи с участившимися обращениями граждан в РКС-Энерго разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать. Фото: pxhere...
22.04.2026
154

жкх Законодательное собрание Ленинградской области приборы учета
Новости Происшествия

Житель Ленобласти пойдет под суд за смертельный выстрел в неприятеля

Во Всеволожском районе завершили расследование убийства, совершенного в декабре прошлого года. 

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за убийство автослесаря в декабре 2025 года. Обвиняемый застрелили мужчину из ружья в ходе конфликта.

Как передает областной Следком, трагедия произошла 21 декабря в деревне Лесколово Всеволожского района. 36-летний мужчина повздорил в гараже с 63-летним автослесарем и взялся за ружье. В результате огнестрельного ранения престарелый мужчина скончался. 

«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Вам будет интересно
Петербуржец убил друга и решил пройтись по магазинам с его картой
Смертью мужчины закончилась пьяная ссора в квартире на улице Передовиков в Санкт-Петербурге. Как установил Красногвардейский районный суд, во время ко...
22.04.2026
207

Всеволожский район убийство

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

