Об этом сообщили в пресс-службе региональной сети Многофункциональных центров.
МФЦ Ленинградской области предоставили участников специальной военной операции и членам их семей право на приоритетное обслуживание. Соответствующий раздел «Комплекс услуг для участников СВО» появился в меню электронной очереди.
«Чтобы получить талон на приоритетное обслуживание, нужно выбрать в меню электронной очереди кнопку «Комплекс услуг для участников СВО» - вас пригласят на прием к специалисту МФЦ», — рассказали в пресс-службе региональной сети Многофункциональных центров.
Путин впервые прокомментировал ситуацию с работой интернета
Президент подчеркнул, что ограничения вводятся в целях безопасности граждан, что является приоритетом.
Ограничения работы интернета в России вводятся для обеспечения безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию с доступом к сервисам.
«Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах», — приводит слова президента РИА Новости.
Глава государства при этом подчеркнул, что необходимо обеспечивать координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы выработать оптимальные решения в подобных ситуациях.
Также президент отметил, что следует информировать граждан о планируемых ограничениях. В то же время это может негативно сказаться на работе по предотвращению терактов и других преступлений.
«Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — заявил президент.