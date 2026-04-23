Новости Происшествия

В Ленобласти мигранту грозит срок за попытку дачи взятки полицейскому

Иностранец нарушил миграционное законодательство и пытался откупиться от сотрудника правоохранительных органов.

Фото: freepik

В Бокситогорском районе Ленинградской области иностранец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому. Теперь мигранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передает региональный Следственный комитет, гражданин иностранного государства пытался избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства. Для этого иностранец предложил полицейскому 30 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости Социум

Путин впервые прокомментировал ситуацию с работой интернета

Президент подчеркнул, что ограничения вводятся в целях безопасности граждан, что является приоритетом. 

Фото: Kremlin.ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)

Ограничения работы интернета в России вводятся для обеспечения безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию с доступом к сервисам.

«Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах», — приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства при этом подчеркнул, что необходимо обеспечивать координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы выработать оптимальные решения в подобных ситуациях.

Также президент отметил, что следует информировать граждан о планируемых ограничениях. В то же время это может негативно сказаться на работе по предотвращению терактов и других преступлений.

«Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — заявил президент. 

