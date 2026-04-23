Иностранец нарушил миграционное законодательство и пытался откупиться от сотрудника правоохранительных органов.

В Бокситогорском районе Ленинградской области иностранец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому. Теперь мигранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передает региональный Следственный комитет, гражданин иностранного государства пытался избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства. Для этого иностранец предложил полицейскому 30 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.