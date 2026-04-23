weather 5.2°
$ 74.83
87.53

Партию наркотиков на 43 млн рублей нашли в Ленобласти

Новости Происшествия

Партию наркотиков на 43 млн рублей нашли в Ленобласти

ФСБ и таможня пресекли крупный канал наркотрафика из Белоруссии.

Фото: ФТС России

В Ленинградской области сотрудники ФСБ совместно с таможней и белорусскими коллегами накрыли канал контрабанды наркотиков, изъяв 14,5 килограммов запрещенных веществ на сумму порядка 43,5 миллионов рублей.

Грузовик, прибывший из Белоруссии, отслеживался оперативниками до конечной точки маршрута — нежилого помещения в Ленобласти, где и планировалась разгрузка партии. Изучив содержимое кузова, правоохранители обнаружили партию банок с краской, в которых преступники оборудовали тайники.

В ходе досмотра таможенники вскрыли шесть емкостей, внутри которых находилось 150 плиток темно-коричневого вещества. Экспертиза подтвердила, что изъятый груз является наркотиком.

По итогам операции был задержан также 40-летний гражданин России, который, курировал процесс доставки по указаниям анонимного координатора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Теги

наркотики фсб таможня
Новости Социум

Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России

По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик благоустройства.

Фото: lenobl. ru

Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги ежегодного конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Согласно рейтингу, Ленинградская область заняла вторую строчку общероссийского рейтинга. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации. 

Внимание экспертной комиссии привлекли три знаковых проекта региона: Петровская набережная в Выборге, ансамбль госпитального городка «Юность» в Гатчине и благоустроенная дворовая территория в деревне Пудомяги.

Председатель комитета по ЖКХ региона Денис Беляев подчеркнул, что ключевыми критериями отбора стали уникальность решений, их социальный эффект и возможность масштабирования опыта на другие субъекты страны.

Отметим, всего в этом году на федеральный конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов России. 

Теги

Благоустройство в Ленобласти

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться