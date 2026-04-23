ФСБ и таможня пресекли крупный канал наркотрафика из Белоруссии.

В Ленинградской области сотрудники ФСБ совместно с таможней и белорусскими коллегами накрыли канал контрабанды наркотиков, изъяв 14,5 килограммов запрещенных веществ на сумму порядка 43,5 миллионов рублей.

Грузовик, прибывший из Белоруссии, отслеживался оперативниками до конечной точки маршрута — нежилого помещения в Ленобласти, где и планировалась разгрузка партии. Изучив содержимое кузова, правоохранители обнаружили партию банок с краской, в которых преступники оборудовали тайники.

В ходе досмотра таможенники вскрыли шесть емкостей, внутри которых находилось 150 плиток темно-коричневого вещества. Экспертиза подтвердила, что изъятый груз является наркотиком.

По итогам операции был задержан также 40-летний гражданин России, который, курировал процесс доставки по указаниям анонимного координатора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.