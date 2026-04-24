Новый тяжеловесный эвакуатор, способный работать с техникой массой до 60 тонн, поступил в распоряжение Госэконадзора Ленинградской области. В ведомстве отмечают, что это самый грузоподъемный эвакуатор в России.

Технику планируют использовать во время проверок перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов, с которыми Госэконадзор регулярно сталкивается в работе. Эвакуатор нового поколения собрали в Санкт-Петербурге на базе КамАЗ К5. Он предназначен для перемещения и эвакуации особо тяжелой техники.

Грузоподъемность стрелы у машины достигает 50 тонн, бриль рассчитан на нагрузку до 30 тонн, а лебедки способны тянуть 30 и 20 тонн. Увеличенная колесная база позволяет равномернее распределять нагрузку и делает технику более устойчивой.

Всего выпустили семь таких эвакуаторов. Пять машин работают в Москве, еще по одной направили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.