weather 5.8°
$ 74.83
87.53

Главная / Новости / Новый тяжеловесный эвакуатор получил Госэконадзор Ленобласти

Новости Социум

Новый тяжеловесный эвакуатор получил Госэконадзор Ленобласти

Новый тяжеловесный эвакуатор, способный работать с техникой массой до 60 тонн, поступил в распоряжение Госэконадзора Ленинградской области. В ведомстве отмечают, что это самый грузоподъемный эвакуатор в России.

Технику планируют использовать во время проверок перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов, с которыми Госэконадзор регулярно сталкивается в работе. Эвакуатор нового поколения собрали в Санкт-Петербурге на базе КамАЗ К5. Он предназначен для перемещения и эвакуации особо тяжелой техники.

Грузоподъемность стрелы у машины достигает 50 тонн, бриль рассчитан на нагрузку до 30 тонн, а лебедки способны тянуть 30 и 20 тонн. Увеличенная колесная база позволяет равномернее распределять нагрузку и делает технику более устойчивой.

Всего выпустили семь таких эвакуаторов. Пять машин работают в Москве, еще по одной направили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Теги

эвакуатор Госэконадзор Ленинградская область
Новости Экономика

Юрист рассказал, как оплачивается работа в праздники и выходные

Рубли
Фото: Freepik.

Работу в выходные и праздничные дни работодатель обязан оплачивать не менее чем в двойном размере либо компенсировать дополнительным днем отдыха, напомнил юрист и член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Такое правило закреплено в статье 153 Трудового кодекса. При этом сам работодатель должен заранее уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.

Если оплата за работу в выходной или праздничный день не была произведена в двойном размере, сотрудник вправе обратиться в суд.

Иван Курбаков уточнил, что срок для такого обращения составляет три месяца с момента, когда работник узнал о нарушении. Это предусмотрено статьей 392 Трудового кодекса, которая регулирует сроки обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам.

Теги

работа Россия зарплата

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться