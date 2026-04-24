Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге

Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге

Живущий в Санкт-Петербурге гражданин Мексики полностью погасил задолженность по алиментам перед 11-летней дочерью после того, как судебные приставы нашли в интернете объявление, выдавшее его знание русского языка.

Как сообщили в ГУФССП по Петербургу, по решению суда мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть средней зарплаты по стране. Деньги матери девочки он переводил напрямую, однако не в полном объеме.

Когда иностранца вызвали на прием в отдел судебных приставов Приморского района, он заявил, что не понимает русский язык и не может разобраться в предъявляемых требованиях. Сначала сотрудники ведомства попытались объясниться с ним на английском. После этого мужчина понял суть разговора, но долг так и не закрыл. При этом официально он нигде не работал.

Ситуация изменилась после того, как приставы нашли в его соцсетях объявления с предложением услуг преподавателя. В публикациях мужчина демонстрировал хорошее знание русского языка.

Во время следующего визита ему предъявили найденное объявление, после чего он заговорил по-русски. После беседы мужчина предоставил недостающие квитанции и полностью выплатил оставшиеся 100 тыс. рублей долга.

Банк России снизил размер ключевой ставки

Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента. 

Центральный банк России снизил размер ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов — до 14,5%. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания 24 апреля. 

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — указано в сообщении. 

ЦБ снижает размер ключевой ставки уже восьмой раз подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики регулятор начал с июня 2025 года.

