В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.

Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.

«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев

Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.

«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев

Церемония прошла с воинскими почестями.