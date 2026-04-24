Банк России снизил размер ключевой ставки

Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента. 

Фото: freepik/ ededchechine

Центральный банк России снизил размер ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов — до 14,5%. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания 24 апреля. 

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — указано в сообщении. 

ЦБ снижает размер ключевой ставки уже восьмой раз подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики регулятор начал с июня 2025 года.

Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске

В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.

Фото: ЭНСО-СВЕТОГОРСК

Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.

«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев

Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.

«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев

Церемония прошла с воинскими почестями.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

