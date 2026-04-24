Мошенники пугают россиян фейковыми штрафами за борщевик и мусор на участках

Аферисты рассылают дачникам письма с требованием оплатить штраф за якобы выявленные нарушения.

Россиянам стали приходить фейковые письма от якобы контролирующих органов с требованием оплатить штрафы за борщевик, мусор и другие нарушения на участках. 

Как пишут «Известия», в письмах, рассылаемых аферистами, кроме информации о якобы выявленных нарушениях содержится ссылка для оплаты «штрафа». Если перейти по ней, данные человека попадают мошенникам. 

Затем злоумышленники связываются с потенциальной жертвой для обмана по классической схеме со взломом аккаунта на Госуслугах.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по SMS или электронной почте», — отмечают собеседники издания.

Рост подобного мошенничества ожидается в период майских праздников. когда россияне массово отправятся на загородные участки, ожидают эксперты.

Вам будет интересно
Какие штрафы и наказания ожидают за недопуск газовщика в квартиру с 1 марта
Фото: Freepik. Новые правила проверки газового оборудования вступили в силу с 1 марта. Жильцы теперь могут один раз перенести визит специалистов, но н...
24.04.2026
Сквер Памяти в честь участников СВО появится в Светогорске

На территории будущего сквера также будет установлен памятник, посвященный российским военнослужащим. 

В городе Светогорске создадут Сквер Памяти, в центре которого появится памятник участникам специальной военной операции. Эскиз уже утвердили на выездном совещании с вице-губернатором региона по внутренней политике Константином Патраевым. 

Как рассказал вице-губернатор, идея памятника ленинградским военнослужащим появилась в 2024 году. Увековечить память защитников просили их родственники. 

«Сейчас выходим на финишную прямую: эскизная модель готова, а проект благоустройства на этапе разработки. Идея композиции — показать русского воина, передать силу духа русского солдата, это собирательные образы парней, которые сейчас исполняют свой долг, свою работу на передовой, именно их мы показываем со всех сторон, во всей красоте», — рассказал Константин Патраев.

Реализацией проекта занимается Монументальная скульптурная мастерская, а средства выделил АНО «Центр реабилитации и социальной интеграции «Мир». Тем временем проект благоустройства сквера  разрабатывает Центр компетенций Ленинградской области.

Вам будет интересно
Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России
По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик благоустройства. Фото: lenobl. ru Министерство стр...
23.04.2026
Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

