Аферисты рассылают дачникам письма с требованием оплатить штраф за якобы выявленные нарушения.

Россиянам стали приходить фейковые письма от якобы контролирующих органов с требованием оплатить штрафы за борщевик, мусор и другие нарушения на участках.

Как пишут «Известия», в письмах, рассылаемых аферистами, кроме информации о якобы выявленных нарушениях содержится ссылка для оплаты «штрафа». Если перейти по ней, данные человека попадают мошенникам.

Затем злоумышленники связываются с потенциальной жертвой для обмана по классической схеме со взломом аккаунта на Госуслугах.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по SMS или электронной почте», — отмечают собеседники издания.

Рост подобного мошенничества ожидается в период майских праздников. когда россияне массово отправятся на загородные участки, ожидают эксперты.