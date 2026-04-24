В Ленобласти лжериелтор вернул пенсионерке крупный долг билетами "банка приколов"

В Ленобласти лжериелтор вернул пенсионерке крупный долг билетами "банка приколов"

В Киришах суд вынес приговор местному жителю, совершившему серию мошеннических действий против пожилой женщины.

В Ленинградской области 36-летний местный житель осужден за мошенничество в отношении 72-летней женщины. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Как передает областная прокуратура, ранее судимый 36-летний житель Киришей в начале 2026 года выдал себя за риелтора и втерся в доверие к пожилой женщине. Сперва аферист взял у пенсионерки 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже недвижимости. Затем обвиняемый занял у потерпевшей 220 тысяч рублей, которые возвращать. Позже он вручил женщине сувенирные билеты «банка приколов». 

«Кроме того, под предлогом обмена денежных средств на более крупные купюры Марков завладел еще 200 тыс. рублей, также рассчитавшись сувенирными билетами», — передает ведомство.

Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Суд приговорил Маркова к одному  году принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также удовлетворен иск потерпевшей о выплате оставшихся 210 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Сквер Памяти в честь участников СВО появится в Светогорске

На территории будущего сквера также будет установлен памятник, посвященный российским военнослужащим. 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

В городе Светогорске создадут Сквер Памяти, в центре которого появится памятник участникам специальной военной операции. Эскиз уже утвердили на выездном совещании с вице-губернатором региона по внутренней политике Константином Патраевым. 

Как рассказал вице-губернатор, идея памятника ленинградским военнослужащим появилась в 2024 году. Увековечить память защитников просили их родственники. 

«Сейчас выходим на финишную прямую: эскизная модель готова, а проект благоустройства на этапе разработки. Идея композиции — показать русского воина, передать силу духа русского солдата, это собирательные образы парней, которые сейчас исполняют свой долг, свою работу на передовой, именно их мы показываем со всех сторон, во всей красоте», — рассказал Константин Патраев.

Реализацией проекта занимается Монументальная скульптурная мастерская, а средства выделил АНО «Центр реабилитации и социальной интеграции «Мир». Тем временем проект благоустройства сквера  разрабатывает Центр компетенций Ленинградской области.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

