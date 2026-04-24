Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 619 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 19-256 (мосты, путепроводы) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 52-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под силового барьерного ограждения;

км 61-60 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 65 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка делиниаторов;

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

транспортные развязки км 50, км 56, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах;

км 71-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков, уборка мусора на автобусных остановках.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).