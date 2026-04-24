Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 619 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
км 19-256 (мосты, путепроводы) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;
км 52-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под силового барьерного ограждения;
км 61-60 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
км 65 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка делиниаторов;
км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;
км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.
А-181 «Магистральная»:
км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
транспортные развязки км 50, км 56, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах;
км 71-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;
км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков, уборка мусора на автобусных остановках.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).