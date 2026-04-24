Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов.

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.