В Волосовском районе искали нарушения при перевозке отходов

Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов. 

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.

В Петербург пытались ввезти 17 тонн зараженного риса

В партии продовольствия из Вьетнама обнаружили семена опасного инвазивного растения.

В Петербурге пресекли ввоз 17 тонн риса, зараженного семенами ипомеи ямчатой. Это карантинное растение, представляющее угрозу сельскому хозяйству.

Как сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО, партия риса прибыла из Вьетнама. В ходе лабораторной проверки специалисты обнаружили в продукции семена инвазивного растения. В итоге провоз продовольствия был запрещен.

Отметим, ипомея ямчатая представляет собой агрессивный сорняк, способный быстро захватывать сельскохозяйственные угодья, подавляя рост культурных растений.

