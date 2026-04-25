В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчикам стоит пересмотреть свой портфель депозитов и отказаться от низкодоходных продуктов. Такой совет в беседе с «Прайм» дал финансовый эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, хранение средств на старых банковских вкладах может быть невыгодным. Долгосрочные депозиты сроком от одного до трех лет с фиксированной ставкой, которая обычно ниже рыночных, теряют свою привлекательность. Основная проблема в том, что вкладчики «замораживают» свои деньги в инструментах, доходность которых не соответствует текущим реалиям.

Особое внимание стоит уделить депозитам с автоматическим продлением договора банком, при котором условия для клиента становятся менее выгодными. Эксперт рекомендует провести анализ имеющихся сбережений и рассмотреть возможность досрочного закрытия таких вкладов и перевести капитал в более доходные активы.

В качестве альтернативы Шнейдерман советует рассмотреть краткосрочные рублевые вклады на срок от двух до шести месяцев.