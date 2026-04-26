Незаконную схему постановки иностранцев на миграционный учет выявили в Гатчинском округе. По фиктивным адресам зарегистрировали не менее 30 человек.

Уголовное дело завели по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что с марта 2025 года 43-летний житель Санкт-Петербурга поставил схему на поток.

Мужчина находил иностранцев, которым нужна была регистрация в России, а также жителей Гатчинского округа Ленинградской области, готовых оформить их у себя без фактического проживания за деньги. Предполагаемого организатора сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Его помощника задержали 23 апреля около 23:20 возле дома 9а на улице Куйбышева в деревне Малое Верево. По версии следствия, 33-летний гражданин одной из стран Центральной Азии подыскивал иностранцев, желающих получить фиктивную прописку.

Материалы дела передали в миграционную службу для выдворения приезжих, нарушивших законодательство. Фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также возможный штраф до 1 млн рублей или в размере заработка за период до 5 лет.