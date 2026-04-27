Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.
С 20 апреля по 26 апреля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 22 раза для разрешения экстренных ситуаций:
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза (пострадали 11 человек);
—к поисково-спасательным работам в лесах – 2 раза (спасен 1 человек);
—к поисково-спасательным работам на водных объектах – 4 раза.
