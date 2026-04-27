Главная / Новости / Спасатели Ленинградской области более 20 раз выезжали на ЧП за неделю

Новости Происшествия

Спасатели Ленинградской области более 20 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 20 апреля по 26 апреля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 22 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза (пострадали 11 человек);
—к поисково-спасательным работам в лесах – 2 раза (спасен 1 человек);
—к поисково-спасательным работам на водных объектах – 4 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Новости Социум

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

