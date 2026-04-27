Главная / Новости / В Петербурге снова проблемы с оплатой парковки

Новости Социум

В Петербурге снова проблемы с оплатой парковки

Автовладельцам рассказали, что делать в случае сбоев при попытке оплаты парковки.

В Петербурге снова фиксируются проблемы при попытке оплаты парковки через мобильный интернет. Это «Фонтанке» подтвердили в центре управления парковками.

Сбои, в частности, происходят при оплате парковки через мобильную сеть банковскими картами, не привязанными к парковочному счету. То же касается платежей по СБП.

Чтобы внести плату, автовладельцам советуют использовать парковочный счет в приложении «Парковки Санкт-Петербурга», привязанный к банковской карте. Также у водителей есть возможность воспользоваться СМС, паркоматами или приложением «Парковки России».

Новости outside СВО

Приозерский район отправил на передовую более пяти тонн сетей для защиты от БПЛА

В зоне боевых действий такие сети выполняют крайне ответственную задачу — обеспечивают надежную защиту от беспилотников.

Фото: Благотворительный Фонд «Суворов»

Волонтеры фонда «Суворов» из Приозерского района Ленобласти направили в зону специальной военной операции более пяти тонн рыболовных сетей. 

Подготовкой груза для бойцов на передовой занимались порядка 30 волонтеров, несмотря на погодные условия. Сети были изготовлены еще в 1980-х годах и хранились в ангаре на берегу Финского залива. Однако, как рассказала глава правления Фонда Айрат Гафуров, на фронте рыболовная снасть представляет большую ценность, поскольку обеспечивает защиту от вражеских беспилотников. 

Ранее фонд «Суворов» передал бойцам более 500 квадратных километров маскировочных сетей.

