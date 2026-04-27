Автовладельцам рассказали, что делать в случае сбоев при попытке оплаты парковки.

В Петербурге снова фиксируются проблемы при попытке оплаты парковки через мобильный интернет. Это «Фонтанке» подтвердили в центре управления парковками.

Сбои, в частности, происходят при оплате парковки через мобильную сеть банковскими картами, не привязанными к парковочному счету. То же касается платежей по СБП.

Чтобы внести плату, автовладельцам советуют использовать парковочный счет в приложении «Парковки Санкт-Петербурга», привязанный к банковской карте. Также у водителей есть возможность воспользоваться СМС, паркоматами или приложением «Парковки России».