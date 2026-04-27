Пожилая женщина ушла вместе с собакой на прогулку 18 апреля и не вернулась. В минувшие сутки ее нашли в лесу в Лужском районе.

Волонтеры сообщили о завершении поисков пенсионерки, пропавшей в Лужском районе Ленинградской области на позапрошлой неделе. Тело женщины обнаружили в лесу 26 апреля, передает 47news.

Женщина пропала 18 апреля во время прогулки со своей собакой. Пенсионерка ушла из дома в деревне Низовская и не вернулась. Тело пропавшей нашли воскресенье в болотистой местности между населенными пунктами Низовская и Мшинская.

Собака, с которой ушла пенсионерка, вернулась сама за дав дня до обнаружения тела хозяйки. По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.