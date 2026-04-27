Новости Происшествия

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Пожилая женщина ушла вместе с собакой на прогулку 18 апреля и не вернулась. В минувшие сутки ее нашли в лесу в Лужском районе.

Фото: freepik

Волонтеры сообщили о завершении поисков пенсионерки, пропавшей в Лужском районе Ленинградской области на позапрошлой неделе. Тело женщины обнаружили в лесу 26 апреля, передает 47news.

Женщина пропала 18 апреля во время прогулки со своей собакой. Пенсионерка ушла из дома в деревне Низовская и не вернулась. Тело пропавшей нашли воскресенье в болотистой местности между населенными пунктами Низовская и Мшинская.

Собака, с которой ушла пенсионерка, вернулась сама за дав дня до обнаружения тела хозяйки. По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.

Новости Социум

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

