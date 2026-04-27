Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 40 (тр.развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка разворотных петель от пыли и грязи;
км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка разделительной полосы от пыли и грязи с вывозом.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом у ЖБО типа «Нью-Джерси»;
км 96 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
транспортная развязка км 71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 139-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО;
км 112+500 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена СБО;
транспортные развязки км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи щёткой на базе трактора.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.
А-181 «Магистральная»:
км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 27-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 72-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи;
площадка отдыха км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и покраска беседок;
км 114-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 120-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 120-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи.
Р-23 «Псков» Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – государственная граница с Республикой Беларусь:
км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;
км 49-47, ограничение скорости движения на Санкт-Петербург, левая полоса с 08:00-17:00, ремонт секций барьерных ограждений;
км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, механическая очистка и мойка секций барьерных ограждений;
км 99-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка островков безопасности и разворотных петель от пыли и грязи;
км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка осевой от пыли и грязи, с вывозом;
км 112-133 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса, с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.